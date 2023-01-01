Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Остаться в живых" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Монстры Калифорнии Монстры Калифорнии
Киноафиша Фильмы Монстры Калифорнии
Monsters of California

Монстры Калифорнии, 2023

2023 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Томас ДеЛонг
В ролях
Каспер Ван Дин
Каспер Ван Дин
Ричард Кайнд
Ричард Кайнд
Габриэль Хоф
Габриэль Хоф
Камилль Костек
Джаред Скотт
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Постер фильма Монстры Калифорнии 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Related video
В список самых лживых людей попали всего три знака Зодиака: вы есть среди них?
Стонет и кряхтит: Пригожин ошалел, засняв Валерию в душе в неподходящий момент
Особенная сестра Водяновой выросла: посмотрите, как выглядит копия красотки
«Момент непростой в жизни»: оставленный Королевой Тарзан предъявил темнокожую красотку
«Во всем виноват»: дочь Стриженовой заговорила о мучениях, пережитых в браке
Перешла кому-то дорогу: из-за чего на самом деле убрали Васильеву из «Сватов»
Этот сериал обожают все женщины: будете смеяться, почему турецкие власти хотели его запретить
Даже бороду сбрил: Иван Ургант возвращается на экраны
Все дети его обожали: в этом седом мужчине не узнать звезду «Комиссара Рекса»
Вовсе не Вицин и Никулин: поразитесь, кто был любимым актером Гайдая
У Жеребкина из «На-На» шестеро детей: лишь один мальчик вырос не таким, как остальные
Вместе 40 лет: как выглядит женщина, укравшая сердце Сергея Гармаша
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше