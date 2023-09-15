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Киноафиша Новости Лидер группы Blink-182 снял комедию о конспирологии «Монстры Калифорнии» — доступен трейлер

Лидер группы Blink-182 снял комедию о конспирологии «Монстры Калифорнии» — доступен трейлер

15 сентября 2023 15:12
Лидер группы Blink-182 снял комедию о конспирологии «Монстры Калифорнии» — доступен трейлер

Музыкант Том Делонг утверждает, что вступал в контакт с инопланетянами.

Композиция известной панк-рок-группы Blik-182 под названием Aliens Exist («Инопланетяне существуют») может с легкостью стать подзаголовком фильма «Монстры Калифорнии» (Monsters of California), который является режиссерским дебютом лидера коллектива Тома Делонга.

По сюжету, ученик старшей школы Даллас Эдвардс (Джек Самсон) разыскивает своего пропавшего отца, который работает на секретную правительственную программу. Вместе со своими школьными друзьями главный герой отправляется в благородное и опасное приключение, чтобы разобраться в деятельности тайной организации в Южной Калифорнии. В итоге Даллас сталкивается с наиболее строго охраняемыми тайнами американского правительства.

В основной актерский состав также вошли Каспер Ван Дин, Камилль Костек, Ричард Кинг и Эрианн Цукер. Делонг не только выступил в качестве постановщика, то также написал сценарий в соавторстве с Йеном Миллером и Беном Куллом.

Примечательно, что в 2015 году Делонг заявил, что ему довелось лично встретиться с инопланетянами, когда он ночевал в палатке вблизи знаменитой военной базы «Зона 51». Также музыкант говорит, что подвергался «экспериментам по контролю разума».

В США «Монстры Калифорнии» выйдут 6 октября.

Фото: To The Stars via YouTube
Елена Королева
Елена Королева
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