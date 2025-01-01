Меню
Барри Пеппер
Награды
Награды и номинации Барри Пеппер
Barry Pepper
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Барри Пеппер
Золотой глобус 2002
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Золотая малина 2001
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
