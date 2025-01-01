Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Хэл Холбрук Награды

Награды и номинации Хэл Холбрук

Hal Holbrook
Награды и номинации Хэл Холбрук
Оскар 2008 Оскар 2008
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989 Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Performance in Informational Programming
Победитель
Primetime Emmy Awards 1976 Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Lead Actor in a Limited Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1974 Primetime Emmy Awards 1974
Actor of the Year - Special
Победитель
Best Lead Actor in a Drama
Победитель
Primetime Emmy Awards 1971 Primetime Emmy Awards 1971
Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Dramatic Series
Победитель
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988 Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Individual Achievement - Informational Programming
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978 Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Lead Actor in a Limited Series
Номинант
 Outstanding Lead Actor in a Drama or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1973 Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Номинант
Primetime Emmy Awards 1969 Primetime Emmy Awards 1969
Outstanding Single Performance by an Actor in a Supporting Role
Номинант
Primetime Emmy Awards 1967 Primetime Emmy Awards 1967
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role in a Drama
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему?
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше