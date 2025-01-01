Меню
Хэл Холбрук
Награды
Награды и номинации Хэл Холбрук
Hal Holbrook
О персоне
Фильмография
Награды
Оскар 2008
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Performance in Informational Programming
Победитель
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Lead Actor in a Limited Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1974
Actor of the Year - Special
Победитель
Best Lead Actor in a Drama
Победитель
Primetime Emmy Awards 1971
Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Dramatic Series
Победитель
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Individual Achievement - Informational Programming
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Lead Actor in a Limited Series
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Drama or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Номинант
Primetime Emmy Awards 1969
Outstanding Single Performance by an Actor in a Supporting Role
Номинант
Primetime Emmy Awards 1967
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role in a Drama
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
