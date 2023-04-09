Что стало с женой олигарха из «Папиных дочек»: вы будете ошарашены (фото)

Мария Семкина прославилась после «Папиных дочек», где сыграла гламурную красавицу-жену олигарха. С момента выхода полюбившейся телеэпопеи прошло почти 10 лет, а актриса словно застыла в своем прежнем образе.

Речь не о карьере, а о внешности кинозвезды. То, что время не властно над 46-летней артисткой, особенно видно в одной из последних работ Семкиной.

В мелодраматическом мини-сериале «Возраст счастья» (2022) Мария играет маму семейства Кожевниковых, которая ищет возрастную няню для своего сына. Худощавая и состоятельная женщина с минимумом косметики в достаточно сдержанных нарядах — такой она предстает на экране.

Зрители отмечают, актриса если и отличается от своего экранного персонажа, то исключительно в лучшую сторону. Безупречная кожа, копна роскошных кучерявых волос темно-орехового цвета, чувственная линия рта — писаная красавица даст фору многим молоденьким артисткам.

Фанаты удивляются полному отсутствию возрастных изменений во внешности звезды «Папиных дочек» и подозревают умелую руку специалиста. Хотя в открытом доступе информации о пластических операциях Семкиной нет.