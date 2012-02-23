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Киноафиша Рецензии «Игра на выживание»: Рецензия Киноафиши

«Игра на выживание»: Рецензия Киноафиши

23 февраля 2012 00:00
«Игра на выживание»: Рецензия Киноафиши

У бразильского режиссера Эйтора Далия, рекрутированного американскими студиями для фиксации проделок маниаков в орегонских лесопарках, и сценариста Эллисона Бёрнетта, эти проделки предварительно перенесшего из головы на бумагу, была неплохая возможность сделать ударное параноидальное кино. В самом деле, у них есть героиня Аманды Сейфрид – девушка, которая недавно потеряла обоих родителей; которая вроде бы попала в яму к душегубу, хотя, прочесав портлендский лесопарк, местные блюстители правопорядка не нашли ни душегуба, ни ямы; которая, наконец, оказалась в психушке и была выпущена оттуда на честном слове и на одном крыле. Весь фильм упомянутая девушка ходит по городу Портленду, пристает к незнакомым людям (кое к кому – с пистолетом в руке и слишком уж нездоровым блеском в очах) и рассказывает полуфантастические истории про несуществующих родственников, причем раз от разу истории эти, непрерывно видоизменяясь, становятся всё более дикими. И когда на глазах у двух случайных спутниц нашей героине звонит якобы мама, за минуту до того объявленная умершей от рака легких, – реальное наличие всего остального антуража, включая похищенную сестру, оказывается под очень большим вопросом. Вдобавок целый ряд персонажей, наспех набросанных нетвердой сценарной рукой, выведен исключительно для того, чтобы послужить в качестве ложных подозреваемых, – а следовательно, эти полукартонные фигуры сами напрашиваются на статус маниакально-депрессивной выдумки. Увы: хилое, невзрачное объяснение случившегося разочарует всех любителей старого доброго психического штурма. Разве что немного развлечет невольная параллель между наращиванием жертвенной костной массы в ритуальной яме и теорией предельной производительности, которую зубрит сестра главной героини перед своим похищением, – если эту неочевидную, хотя и весьма забавную, параллель вообще кто-нибудь заметит.

Между тем режиссер Эйтор Далия способен на гораздо более радикальные ходы, чем портретирование нервной блондинки, мастерски втыкающей в то ли реального, то ли выдуманного лесопаркового мужчину кость, выдранную из скелета предыдущей барышни. В 2004 году Далия снял манга-триллер «Нина» – очаровательную экранизацию «Преступления и наказания», где Родион Раскольников превратился в юную рисовальщицу комиксов Нину, которая гордо носила футболку с надписью «Suck my dick». В паре с Бёрнеттом, начинавшим кинокарьеру с фильма «Кровавый кулак – 3» и в итоге доросшим до фильма «Другой мир – 4», они могли бы забабахать, как уже было сказано, ураганное, просто чумовое кино. Тайлер Дёрден и Патрик Бейтман спокойно отдыхали бы в сторонке, наблюдая за орегонской бурей и натиском, а техасские поля смерти сгорали бы от черной зависти и неукротимого восхищения. Но ничего этого не случилось…

Сергей Терновский

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