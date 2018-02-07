«Драка в блоке 99»: Рецензия Киноафиши

Жестокость, как она есть

Томас Брэдли (Винс Вон) когда-то хотел завязать с незаконной деятельностью. Он честно работал, ходил в спортзал и полностью отказался от пагубных пристрастий. Но увольнение и размолвки с женой заставили его вернуться в преступный бизнес — он снова взялся перевозить наркотики. Его дела шли в гору, жена ждала ребёнка, но одно неудачное дело разрушило всё. Томас попадает в тюрьму, а один из бывших партнёров похищает его жену. Угрожая искалечить её нерождённого ребёнка, Томаса заставляют отправиться в более строгую колонию, где он должен убить одного из заключённых. Но принципиальность героя заставляет его даже в такой ситуации поступать по-своему.

Кадр из фильма «Драка в блоке 99»

Начиная смотреть «Драку в блоке 99», нужно отчётливо понимать, что режиссёр С. Крэйг Залер снимает не типичное развлекательное кино. Это уже было ясно по его предыдущей работе «Костяной томагавк», где даже при достаточно голливудской завязке насилие иногда показывалось слишком уж реалистично. В новом фильме эта тенденция выкручивается на полную. И это касается не только жестокости. Весь фильм по темпу больше похож на документальные съёмки. Залер пытается передать всю реалистичность ощущений с самого начала. Зачастую в ущерб зрелищности. Паузы затягиваются на несколько минут, а немногочисленный экшн показан довольно сумбурно. Например, перестрелка выглядит скорее как запись полицейской хроники или взгляд участника событий.

Кадр из фильма «Драка в блоке 99»

И следуя этому подходу, основная часть сюжета начинается уже ближе к середине картины. C этого момента всё ярче прослеживается метафоричность происходящего. Для того чтобы спасти свою семью, герой вынужден совершать всё более и более жестокие поступки. И с каждой новой сценой окружающий его мир становится мрачнее. Даже в первой тюрьме было ещё достаточно света, но дальше только серость и тьма. Вроде бы и не претендуя на иносказательность, авторы всё равно создают отражение внутреннего мира персонажа во внешней обстановке, исключая любую надежду на счастливый конец.

Кадр из фильма «Драка в блоке 99»

К большим достоинствам фильма можно отнести актёрскую игру. В первую очередь это касается Винса Вона. После второго сезона «Настоящего детектива» никто уже не сомневался, что он способен играть не только комедийные роли. Но здесь практически вся эмоциональная составляющая построена на нём. И Вон умудряется, даже играя сдержанно, показать одним только лицом все его внутренние переживания: сдерживаемую злость, страх, сомнения. Всем остальным особо играть нечего, но Дженнифер Карпентер отлично передаёт образ жены героя, а Дон Джонсон хоть и немного преувеличивает с ролью злобного надзирателя, но тоже не отстаёт от других хотя бы в силу опыта.

Кадр из фильма «Драка в блоке 99»

При съёмках авторы явно не играют на публику, а стараются показать всю жестокость жизни. Драка в тюрьме — реальная драка с минимумом красивых движений, но зато с попытками растоптать чужую голову ботинком. И временами всё-таки возникает ощущение, что с натуральностью режиссёр перегибает. Возможно, это просто фильм «на любителя» или может кто-то назовёт его «мужским», но близкие планы разбивания лиц о бетонный пол и переламывания ног на большинство произведёт скорее неприятное впечатление независимо от гендерной принадлежности зрителя. В итоге картина оставляет довольно мрачное ощущение после просмотра, хоть используй её как антипропаганду наркотиков и шансов попасть в тюрьму. Фильмов и сериалов о тюрьмах снято много: от «Воздушной тюрьмы» до «Побега», но «Драка в блоке 99» не один из них. Он не развлекает и не радует красотой съёмок и постановкой драк, а угнетает и заставляет нервничать. Но именно для этого он, вероятно, и снят.

Алексей Хромов