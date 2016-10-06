«Ведьма из Блэр: Новая глава»: Рецензия Киноафиши

Что-то новое о ведьме из Блэр

Доказать существование чего-то сверхъестественного человечество не может уже не один десяток лет. Но ничто не мешает пофантазировать на эту тему, что и делают в своих произведениях писатели и режиссёры. На экранах можно увидеть всё — начиная от призраков и заканчивая инопланетянами. Отельной строкой в неизведанном можно назвать ведьм. О том, чем опасны эти создания, расскажет фильм режиссёра Адама Вингарда «Ведьма из Блэр: Новая глава» («Blair Witch»).

Кадр из фильма «Ведьма из Блэр: Новая глава»

Кстати, истории, связанные с ведьмой из Блэр, уже появлялись на экранах. В 1999 году был снят фильм «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (реж. Дэниэл Мирик и Эдуардо Санчес), а в 2000 — его продолжение «Ведьма из Блэр 2: Книга теней» (реж. Джо Берлингер).

Новая глава этого сюжета похожа на картину 1999 года: из истории своего друга, у которого пропала сестра, одна из героинь решает сделать дипломную работу. Для этого все участники потенциального фильма-диплома снабжаются всякими чудами техники. У них даже есть квадрокоптер — такие вот мажорные студенты. И вся эта техника, как водится, бессмертна и работает сколько угодно времени, но только не тогда, когда её работа особенно критична. В такие моменты она, конечно, перестаёт работать, из-за чего герои частенько умирают. Это первый шаблон, который резко бросается в глаза.

Кадр из фильма «Ведьма из Блэр: Новая глава»

Но вернёмся к сюжету. Герои в количестве четырех человек направляются в лес Блэк Хиллс. Сопровождающие их подростки предупреждают об опасности этих лесов, но бесстрашные студенты их не слушают и лезут в самую гущу необъяснимого, о чём в итоге жалеют, потому что этот фильм не зря относится к ужасам.

Герои сталкиваются с ведьмой, которая недовольна тем, что в её владения проникают глупые подростки, жаждущие приключений. В основном всё действие происходит в лесу, но есть в фильме и другое место — дом, в котором за время его существования чего только не происходило. Но прийти к нему намеренно никто не может, потому что на картах он не отмечен и где именно он находится, никто не знает. Но наши герои его, конечно, находят. Так вот о доме хочется сказать отдельно. В фильмах ужасов дома — вообще распространённые места действия, но этот дом особенно хорош, потому что он действительно выглядит ужасающе и таинственно. Несколько очков в карму его создателю.

Кадр из фильма «Ведьма из Блэр: Новая глава»

«Ведьма из Блэр: Новая глава» снята в жанре найденной плёнки, когда по сюжету кто-то находит ужасающие кадры людей, которые практически сняли свою смерть. Этот поджанр довольно популярен в кинематографе, особенно если речь идёт о фильмах ужасов. Самыми известным примером такой манеры съёмки можно назвать, например, все части «Паранормального явления». Так что сразу готовьтесь к «скачущей» картинке, которая иногда может нервировать.

Кадр из фильма «Ведьма из Блэр: Новая глава»

Несмотря на жанр, в котором всё всегда происходит по примерно одинаковому сценарию, новая «Ведьма из Блэр» иногда радует необычными поворотами сюжета. То есть, понятно, что ничего, сверх тех декораций, которые у героев есть для их пыток, не появится, но каждое новое событие предсказать сложно. Из-за этого неожиданного развития событий кино получается страшным.

Обидно, что от шаблонов фильмов ужасов и этой картине избавиться не удалось. Нет смысла перечислять фильмы, в которых нечисть сначала дразнится, играет со своими жертвами, не угрожая их жизни, а потом начинает злиться и крушить всё вокруг себя. Такая ситуация и в новой «Ведьме из Блэр» Стандартно в таких фильмах и то, что несчастные жертвы всегда находят те проблемы, которые ищут. Сначала осмеивая чью-то веру в паранормальное, они же потом воют от ужаса. Но, несмотря на шаблоны, поклонники фильмов ужасов всё равно могут получить удовольствие от просмотра картины «Ведьма из Блэр: Новая глава».

Оксана Рузаева

В российском прокате с 6 октября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Ведьма из Блэр: Новая глава»