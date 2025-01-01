Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Кристин Ченоуэт Награды

Награды и номинации Кристин Ченоуэт

Kristin Chenoweth
Награды и номинации Кристин Ченоуэт
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Special Class Program
Номинант
 Outstanding Special Class Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Золотая малина 2007 Золотая малина 2007
Худшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017 MTV Movie & TV Awards 2017
Best Musical Moment
Номинант
 Best Musical Moment
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005 Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
В «Троне: Арес» появится лишь один герой из «Наследия»: остальных заменил Джаред Лето
Еще одна жуткая история Кинга оживет в кино: экранизируют новеллу, которая вышла в 2020 году, но ее уже полюбили
5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»
Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше