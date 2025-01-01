Меню
Кристин Ченоуэт
Награды
Награды и номинации Кристин Ченоуэт
Kristin Chenoweth
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Кристин Ченоуэт
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Special Class Program
Номинант
Outstanding Special Class Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Золотая малина 2007
Худшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Best Musical Moment
Номинант
Best Musical Moment
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
