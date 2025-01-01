Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Дерек Джекоби
Награды
Награды и номинации Дерека Джекоби
Derek Jacobi
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Дерека Джекоби
Золотой глобус 1989
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
Best Actor
Победитель
BAFTA 2013
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Best Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Best Actor
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667