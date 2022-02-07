Многосерийный криминально-драматический триллер «Без возврата» – это история о Кэти и Мартине, которые находятся в нетерпеливом ожидании веселого безмятежного отдыха со своими детьми, Ноем и Джессикой. Семья отправляется в Турцию, чтобы насладиться солнцем и морскими развлечениями. Но отпуск их мечты превращается в кошмар, когда Ной принимает, казалось бы, невинное приглашение на пляжную вечеринку. Вместо того, чтобы готовиться к выпускным экзаменам, юноша сталкивается с совсем другими испытаниями...