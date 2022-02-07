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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Киноафиша Сериалы Без возврата
Без возврата (2022 - 2022) No Return
Год выпуска 2022
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ITV
Продолжительность 4 часа 0 минут
О чем сериал

Многосерийный криминально-драматический триллер «Без возврата» – это история о Кэти и Мартине, которые находятся в нетерпеливом ожидании веселого безмятежного отдыха со своими детьми, Ноем и Джессикой. Семья отправляется в Турцию, чтобы насладиться солнцем и морскими развлечениями. Но отпуск их мечты превращается в кошмар, когда Ной принимает, казалось бы, невинное приглашение на пляжную вечеринку. Вместо того, чтобы готовиться к выпускным экзаменам, юноша сталкивается с совсем другими испытаниями...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Майкл Джибсон
Майкл Джибсон
Шеридан Смит
Шеридан Смит
Луис Эшборн Серкис
Луис Эшборн Серкис
Дэвид Мумени
Дэвид Мумени
Шан Брук
Шан Брук
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Без возврата - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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