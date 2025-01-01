Меню
Наташа Лионн
Награды
Награды и номинации Наташи Лионн
Natasha Lyonne
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Наташи Лионн
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
