Марго Мартиндейл
Награды
Награды и номинации Марго Мартиндейл
Margo Martindale
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Марго Мартиндейл
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
