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Киноафиша Новости Монахиня противостоит злобному искусственному интеллекту в трейлере сериала «Миссис Дэвис»

Монахиня противостоит злобному искусственному интеллекту в трейлере сериала «Миссис Дэвис»

15 марта 2023 12:50
Монахиня противостоит злобному искусственному интеллекту в трейлере сериала «Миссис Дэвис»

Премьера нового шоу от создателей «Остаться в живых» и «Теории большого взрыва» состоится в апреле.

Стриминговый сервис Peacock выпустил трейлер сериала «Миссис Дэвис». Главные роли в шоу играют Бетти Гилпин («Пронзительно громко»), Джейк Макдорман («Леди Берд»), Энди Маккуин («Рассказ служанки»), Бен Чаплин («Тонкая красная линия») и Марго Мартиндейл («Кокаиновый медведь»).

Действие разворачивается в мире, который медленно берет под свой контроль искусственный интеллект под названием «Миссис Дэвис». С каждым днем под власть всезнающей программы попадает все больше людей. Главная героиня — молодая монахиня Симона (Гилпин), сопротивляющаяся влиянию «Миссис Дэвис». Однажды один из агентов искусственного интеллекта сообщает женщине, что она была избрана для миссии по поиску Святого Грааля. Эта новость побуждает Симону отправиться в большое путешествие с целью победить «Миссис Дэвис». По пути героиня присоединяется к группе людей, восставших против контроля программы, возглавляемой ее бывшим бойфрендом Уайли (Макдорман).

Разработкой сериала руководят Дэймон Линделоф («Остаться в живых») и Тара Эрнандес («Теория большого взрыва»). Режиссерами выступают Оуэн Харрис («Дивный новый мир»), Алетеа Джонс («Игрушка для взрослых») и Фред Туа («Пацаны»).

Первый сезон «Миссис Дэвис» состоит из восьми серий. Премьера первых четырех из них состоится на Peacock 20 апреля. Остальные эпизоды будут выходить на сервисе еженедельно по четвергам до 18 мая.

Фото: Peacock
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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