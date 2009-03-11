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Хильда Хильда
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Hilde

Хильда, 2009

2009 / Германия
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Звезда Бродвея, певица, кинодива, мировая знаменитость и автор бестселлеров – Хильдегард Кнеф играла в жизни много ролей. Но главным в ней был её бойцовский характер: она часто падала, но всегда поднималась снова.

Берлин, 1943 год. Крах нацистской Германии уже не за горами, но у молодой Хильды одна цель – стать звездой. Со своей прекрасной внешностью, при помощи правильных мужчин и большой доли уверенности в себе ей ещё в годы войны удаётся стать киноактрисой. Её зовут в Голливуд, но Хильда – не Марлен. В Голливуде у неё мало работы, она разочарована и тоскует по дому. Разделённая Родина тепло встречает её, но как только она появляется обнажённой в короткой сцене в фильме "Грешница", разгорается общенациональный скандал и она оказывается маргиналом. Она продолжает сниматься в кино в Америке и Европе и выступает на Бродвее в Нью-Йорке. Так проходят годы, её жизнь напоминает непрекращающийся бурлящий поток успехов и неудач. Но когда её карьера в кино близится к концу, она решает отправиться в путешествие.

6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 11 марта 2009
Режиссер
Кай Вессель
В ролях
Дэн Стивенс
Дэн Стивенс
Моника Бляйбтрой
Ханнс Цишлер
Михаэль Гвиздек
Хайке Макач
Хайке Макач
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хильда 1 постер
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