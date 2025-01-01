Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Олимпия Дукакис
Награды
Награды и номинации Олимпия Дукакис
Olympia Dukakis
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Олимпия Дукакис
Оскар 1988
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 1988
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 1993
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
«Здесь все так запутано и интригует»: детектив для НТВ «Мертв на 99%» с Чадовым взорвет ваш мозг — 10 серий и все в яблочко
«После "Опасного" ждем новый удачный проект!»: для ТВ-3 снимают детектив «Возвращенец» про 2-х напарников: переплюнет ли он дуэт Брагина и Шибанова?
Один эпизод «Дома Дракона» поставил точку в старой загадке: фанаты раскрыли настоящую историю яиц Дейенерис
За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик
От режиссера «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: этот сериал хвалят за «отсутствие повестки» и микс жанров – сюжет похож на «Из многих»
Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно
«50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино
Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере»
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667