Киноафиша Персоны Олимпия Дукакис Награды

Награды и номинации Олимпия Дукакис

Olympia Dukakis
Оскар 1988 Оскар 1988
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 1988 Золотой глобус 1988
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 1993 Золотой глобус 1993
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991 Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999 Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
