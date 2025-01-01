Меню
Джина Дэвис
Награды
Награды и номинации Джина Дэвис
Geena Davis
Награды и номинации Джина Дэвис
Оскар 2020
Jean Hersholt Humanitarian Award
Победитель
Оскар 1989
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Оскар 1992
Лучшая женская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 2016
Премия Kering «Женщины в движении»
Победитель
Золотой глобус 2006
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 1995
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992
Best Female Performance
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
