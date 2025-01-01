Меню
Кевин Клайн
Награды
Награды и номинации Кевин Клайн
Kevin Kline
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Кевин Клайн
Оскар 1989
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1983
New Star of the Year in a Motion Picture - Male
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Most Outstanding Newcomer to Film
Номинант
Золотая малина 2000
Худшая экранная пара
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
