Джонатан Демме
Награды
Награды и номинации Джонатана Демме
Jonathan Demme
Награды и номинации Джонатана Демме
Оскар 1992
Лучшая режиссура
Победитель
Золотой глобус 1992
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучший фильм
Номинант
Best Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2015
Persol Tribute Visionary Talent Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2007
EIUC Award
Победитель
Parallel Sections
Победитель
Biografilm Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2011
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2008
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1980
Golden Lion
Номинант
Берлинале 1991
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1994
Золотой берлинский медведь
Номинант
