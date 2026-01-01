Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Конни Бриттон
Награды
Награды и номинации Конни Бриттон
Connie Britton
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Награды
Награды и номинации Конни Бриттон
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Сандэнс 2022
Актерский ансамбль
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
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