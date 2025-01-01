Меню
Брайан Де Пальма
Награды
Награды и номинации Брайан Де Пальма
Brian De Palma
Награды и номинации Брайан Де Пальма
Венецианский кинофестиваль 2015
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2007
Лучший режиссер
Победитель
Future Film Festival Digital Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2012
Golden Lion
Номинант
Квир-лев
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2006
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1992
Golden Lion
Номинант
Золотая малина 2001
Худший режиссер
Номинант
Золотая малина 1991
Худший фильм
Номинант
Худший режиссер
Номинант
Золотая малина 1985
Худший режиссер
Номинант
Золотая малина 1984
Худший режиссер
Номинант
Золотая малина 1981
Худший режиссер
Номинант
Берлинале 1969
Серебряный Берлинский Медведь
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1970
Золотой берлинский медведь
Номинант
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667