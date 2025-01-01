У Netflix есть свой «Великолепный век»: Сулейман, Сюмбюль-ага и Ланнистер — рейтинг 8 на IMDb и 7,6 на КП

«Семенов без Фомы — как водка без пива»: фанаты уверены, что 8 сезон «Невского» может разрушить идеальный финал — объясняем, почему

«Вы попали туда, где выход один — смерть!»: 5 мощных сериалов-выживаний с хитрыми правилами и рейтингом выше 7.6

11.5 часов удовольствия: в кино покажут расширенную трилогию «Властелин колец» – рассказываем, доберется ли до России

После этого теста хочется сразу узнать рецепты: вспомните, что ели герои в 6 фильмах СССР

«Одного похода мало»: зрители уже глянули в кино «нового» «Убить Билла» – итоговой оценки Тарантино ждал 20+ лет

«Чосо на Тэхёна из BTS похож»: ИИ превратил фильм «Магическая битва. Казнь» в лайв-экшен – фанаты запали вовсе не на Годжо (видео)

Такой оливье готовили в «Карнавальной ночи»: предлагаем повторить, не дожидаясь Нового года – секрет в одном ингредиенте

«Переходный возраст» – сериал №1 в 2025-м: но не лидер в 28 странах, собравший 50 млн за 7 дней – а вот аргентинской драме с оценкой 7.3 это удалось

Обожаете песни из кино СССР? Тогда угадайте их по набору эмодзи – «Есть только миг» от других хитов отличат не все (тест)