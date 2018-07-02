«Распрекрасный принц»: Рецензия Киноафиши

Флирт как проклятие

Принц Филипп Распрекрасный везде успел засветиться: Белоснежку и Спящую Красавицу пробудил от вековечного сна, Золушке туфельку доставил. Но безудержного мастера флирта не остановить. Он подмигнет каждой встречной и найдет именно те слова, которые заставят почувствовать себя принцессой любую девушку. И дело не в особой харизме королевского сына и даже не в его статусе и богатстве, а в проклятии, что было наложено на Филиппа, когда он был совсем маленьким. Его сверкающая улыбка не просто манит женщин, она разрушает пары, дальше – больше. Если к 21 году Распрекрасному принцу не удастся снять проклятие, то его королевству придется совсем туго. А время не стоит на месте. Чтобы спасти ни в чем не повинных подданных, Филипп должен пройти через обряд инициации и найти взаимную любовь, с последним связаны немалые трудности. Не пропускающий ни одной юбки и сыплющий комплименты направо и налево избалованный принц понятия не имеет, как отличить действие проклятия от настоящего чувства, да и противостоять магическим чарам у него едва получается.

Кадр из фильма «Распрекрасный принц»

«Распрекрасный принц» не первый и, весьма вероятно, не последний проект, обращающийся к сказкам и порядком трансформирующий знакомые детям и взрослым истории, внося в них современную проблематику. К тому же интерес зрителей и кинематографистов давно не фокусируется исключительно на главных героях привычных сюжетов. На первый план нередко выходят те, кто в популярных сказках стоял в тени принцесс, или же сами королевские дочки предстают в новом свете. Малефисента уже несколько лет как заявила с экрана, что настоящая любовь теплится в материнском сердце, а не в симпатии миловидного принца, и напомнила, что знак тождества между родителями и давшими жизнь ставится не в каждом случае. Белоснежка увязла в семейных конфликтах, что предоставило возможность зрителям получше познакомиться с ее завистливой мачехой. Ход конем сделала Фиона, выбрав не принца, а милейшего орга. О том, как сложилась ее семейная жизнь, когда колдовские чары были разрушены, известно многим.

Кадр из фильма «Распрекрасный принц»

В этом отношении «Распрекрасный принц» Росса Венокура вписывается в вполне устоявшийся тренд. Режиссер ленты переосмыслил образ принца и фактически снял и спин-офф, и сиквел сразу к нескольким знаковым в истории мультипликации и кинематографа картинам. Его мультфильм стартует с того места, где сказки приближаются к концу и до шикарной свадьбы с каноническими «И жили они долго и счастливо» осталось совсем немного. В интерпретации «Распрекрасного принца» королевский отпрыск не спешит закреплять отношения со спасенной принцессой узами брака – не может определиться (концептуальные несогласовки со сказками о спасенных красавицах Росса Венокура, работавшего также и над сценарием, видимо, мало волнуют). При этом Филипп изображается как чертовски обаятельный дамский угодник, на которого принцессам обижаться не приходится, даже принимая во внимание все минусы неугомонного принца.

Кадр из фильма «Распрекрасный принц»

Хроническая влюбленность Филиппа Распрекрасного беспредметна. Он целиком захвачен действием чар, флирт в режиме нон-стоп и не важно с кем приносит ему позитивные эмоции, так что думать о последствиях заигрываний с девушками ему не особо хочется. Как они живут после того, как стали жертвами его проклятия, что чувствуют их избранники, потеряв расположение любимой женщины, – все это Филипп до поры до времени с легкостью оставляет за скобками. Да и как иначе – он-то пребывает в эйфории самого нежного чувства. Этот сказочный герой кайфует от своего проклятия, и мультипликаторы изображают «проклятого» без использования темных красок. Он весь светится изнутри, радуясь интересу незнакомок.

Кадр из фильма «Распрекрасный принц»

Все это, конечно, вызывает массу вопросов, и к «Распрекрасному принцу» можно придираться, что в принципе ожидаемо, ведь создатели мультфильма прохаживаются по защемленному нерву и без оголтелого морализаторства изображают столь неоднозначного героя. Но накал страстей и споров о приемлемости их решений значительно снижается, если учитывать то, что «Распрекрасный принц» ‒ роуд-муви с подобающим ему поиском себя, который в мультфильме Росса Венокура срастается с темой взросления и принятия ответственности. Плюс поиронизировав (иногда даже желчно посмеявшись) над расхожими и приевшимися образами принцесс и принцев, лента в целом идет знакомыми тропами и воспевает любовь и ценность семьи.

Кадр из фильма «Распрекрасный принц»

Надо сказать, что над озвучкой оригинальной версии работали Sia, Дэми Ловато, Аврил Лавин, и мультфильме звучат несколько музыкальных композиций. Песни не были перепеты в русском дубляже и исполняются в оригинале, но с одной оговоркой – их перевод зачитывает мужской голос. Он не накладывается на всю музыкальную дорожку, и за ним вполне можно расслышать пение и музыку. Такое компромиссное решение позволяет услышать треки в оригинале и дает возможность не знающим английского языка понять, о чем же поют герои мультфильма. Быть может, этот ход не всегда выглядит выигрышным, по крайней мере, начало первого музыкального номера в мультфильме настораживает, но все же подобная практика перевода песен в фильмах не является новинкой, и вопрос о том, какой вариант озвучки в схожих ситуациях применить лучше, вряд ли когда-либо будет снят с повестки дня.

Кадр из фильма «Распрекрасный принц»

В любом случае в «Распрекрасном принце» больше нареканий вызывает проработка характеров женских персонажей, чем мужской голос, зачитывающий перевод песни в женском исполнении. Создатели мультика поразмышляли над тем, как отразились на мировосприятии Золушки, Белоснежки и Спящей Красавицы их невзгоды до встречи с принцем, а вот главной героине ленты, Ленор, уделили внимания на порядок меньше. То, что про нее известно, с трудом объясняет поведение строптивой красавицы. Не повезло и ведьме, наложившей проклятие на Филиппа. Между ее образом и судьбой Малефисенты из одноименного фильма напрашиваются параллели, но к озлобленной волшебнице в «Распрекрасном принце» сострадания создатели ленты не испытывают, и история ее личной жизни подается без особой нюансировки и сочувствия. При этом, учитывая то, что в «Распрекрасном принце» осуществляются попытки поиграть с перераспределением ролей, тот факт, что накладывает проклятие на принца именно женщина, высвечивает неготовность создателей мультфильма провести обозначенную линию до конца.

Кадр из фильма «Распрекрасный принц»

Тем не менее «Распрекрасный принц» остается весьма любопытным экспериментом, затрагивающим болезненные проблемы, связанные с отношениями в паре. Несмотря на то, что шаблоны и ироничные интерпретации клише в фильме Росса Венокура идут рука об руку, создателям мультфильма удается попасть в болевую точку, пусть даже заигрывания с гендерной и феминисткой проблематикой в мультфильме не могут похвастаться ловкостью и последовательностью. Продюсером анимационного фильма стал Джон Х. Уильямс, работавший над лентами о Шреке. Однако «Распрекрасный принц» вряд ли может претендовать на лавры орга, похитившего сердце принцессы, хотя несколько тем для разговора после сеанса своим зрителям он явно подкинет.

Елена Громова

В российском прокате с 24 мая 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Распрекрасный принц»