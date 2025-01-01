Меню
Ава Гарднер
Награды
Награды и номинации Ава Гарднер
Ava Gardner
О персоне
Фильмография
Новости
Награды и номинации Ава Гарднер
Оскар 1954
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1965
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
Best Foreign Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
Best Foreign Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1957
Best Foreign Actress
Номинант
