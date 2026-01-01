Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Награды и номинации Тодд Филлипс
Оскар 2020
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 2007
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA 2020
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссёрская работа
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2019
Лучший фильм
Победитель
Graffetta d'Oro for Best Film
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2024
Лучший фильм
Номинант
Золотая малина 2025
Худший фильм
Номинант
Худший режиссер
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Сандэнс 1998
Документалистика
Победитель
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