Боб Хоскинс
Награды
Награды и номинации Боб Хоскинс
Bob Hoskins
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Боб Хоскинс
Оскар 1987
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1986
Лучший актер
Победитель
Золотой глобус 1987
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2006
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
Best Actor
Номинант
Золотая малина 2006
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
