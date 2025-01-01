Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Вивьен Ли Награды

Награды и номинации Вивьен Ли

Vivien Leigh
Награды и номинации Вивьен Ли
Оскар 1952 Оскар 1952
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1940 Оскар 1940
Лучшая женская роль
Победитель
Золотой глобус 1952 Золотой глобус 1952
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953
Best British Actress
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1951 Венецианский кинофестиваль 1951
Best Actress
Победитель
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше