Вивьен Ли
Награды
Награды и номинации Вивьен Ли
Vivien Leigh
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Вивьен Ли
Оскар 1952
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1940
Лучшая женская роль
Победитель
Золотой глобус 1952
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953
Best British Actress
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1951
Best Actress
Победитель
