Персоны
Майкл Мур
Награды
Награды и номинации Майкл Мур
Michael Moore
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Майкл Мур
Оскар 2003
Лучший документальный полнометражный фильм
Победитель
Лучший документальный полнометражный фильм
Победитель
Оскар 2008
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 2004
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Соревнование
Победитель
Каннский кинофестиваль 2002
Премия к 55-летию
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Informational Series
Победитель
Outstanding Informational Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Non-Fiction Program (Reality)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Non-Fiction Series
Номинант
Outstanding Non-Fiction Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Informational Series
Номинант
Outstanding Informational Series
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2009
Open Prize
Победитель
Little Golden Lion
Победитель
Little Golden Lion
Победитель
Open Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
Берлинале 1990
Премия "Фильм о мире" - почетное упоминание
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 1989
Приз зрительских симпатий
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2009
Документальный фильм
Номинант
