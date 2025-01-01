Турецкий сериал «Розы и грехи»: почему зрители больше не верят Серхату и готовы кипеть от одного вида Беррак

За 10 лет ничего лучше не было: авторы «Очень странных дел» признались, какие сцены любят в сериале больше всего

«В джазе только девушки» на втором месте: Variety составил ТОП-100 комедий столетия, и главный сюрприз в том, кто в лидерах

Кто мать Мэтта Мердока в сериале «Сорвиголова»: героиня появляется в 3-м сезоне – не видела сына уже много лет

«Вы не сможете поставить на паузу»: все 4 сезона этого недооцененного триллера длятся ровно сутки – но он стоит каждой потраченной минуты

«Тяжелое, но осознанное решение»: семья определилась, что сделают с телом Уиллиса после смерти - традиционных похорон не будет

«Невский-8» обязательно выйдет, но когда? Точную дату не назвали, зато есть прогноз – фанатам он вряд ли понравится

С Мордюковой и булочной всё ясно: а вспомните, кому из «Бриллиантовой руки» принадлежат еще 4 цитаты? (тест)

«С закосом под "Шрека"»: любимый в СССР герой мультфильмов перекочевал в аниме — эксперимент японцев вышел спорным

Роскошная усадьба на Николиной Горе: кому теперь принадлежит особняк, где жила и черпала вдохновение Инна Чурикова