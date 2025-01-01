Меню
Чиветел Эджиофор
Награды
Награды и номинации Чиветела Эджиофора
Chiwetel Ejiofor
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Награды и номинации Чиветела Эджиофора
Оскар 2014
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA 2014
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Восходящая звезда
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Best Male Performance
Номинант
Сандэнс 2019
Премия Альфреда П. Слоана за художественный фильм
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
