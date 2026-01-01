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Мелани Гриффит
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Награды и номинации Мелани Гриффит
Melanie Griffith
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Награды и номинации Мелани Гриффит
Оскар 1989
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1975
Miss Golden Globe
Победитель
Золотой глобус 2000
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1987
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1985
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Лучшая женская роль
Номинант
Золотая малина 1997
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 1993
Худшая женская роль
Победитель
Золотая малина 2001
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2000
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 1994
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 1991
Худшая женская роль
Номинант
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