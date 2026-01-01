Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Патришия Кларксон
Награды
Награды и номинации Патришии Кларксон
Patricia Clarkson
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Награды и номинации Патришии Кларксон
Оскар 2004
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2004
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2002
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Сандэнс 2003
Драматичный
Победитель
Драматичный
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
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