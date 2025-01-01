Меню
Дмитрий Астрахан
Награды
Награды и номинации Дмитрия Астрахан
Награды и номинации Дмитрия Астрахан
ММКФ 1991
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 1998
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1997
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1995
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1993
Полнометражный фильм
Номинант
