Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Эндрю Гарфилд
Награды
Награды и номинации Эндрю Гарфилда
Andrew Garfield
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Эндрю Гарфилда
Оскар 2022
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2017
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2023
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2011
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best Actor
Победитель
BAFTA 2017
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2011
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Восходящая звезда
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022
Best Musical Moment
Номинант
Best Team
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie Awards 2011
Best Line from a Movie
Номинант
Best Breakout Star
Номинант
Best Line from a Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
100 000 000 рублей за 3 дня — абсолютный рекорд в российском прокате: у «Человека-бензопилы» невероятный успех
Мажор, но не Прилучный: НТВ приготовил для зрителей сюрприз — самый несерьезный детектив канала с Бондаренко Сапрыкиным
От второго сезона «Чужого: Земля» ждут кроссовера с Хищником: шоураннер расставил все точки над i — будет ли слияние вселенных?
«Забить мужа молотком до смерти»: в «Умри, моя любовь» Лоуренс выдала лучшую роль за годы – и от скрытого смысла драмы становится не по себе
«Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела
От нуля до $700 млн за 11 дней: 6 фильмов стали самыми кассовыми в 2025-м – на вершине – Восток, догоняет – Запад
Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал
Крипке скрывал, но...: какая роль досталась Падалеки в «Пацанах» - воссоединение братьев Винчестеров состоится в апреле
Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется
На $50 млрд дороже «Пути воды»: во сколько обошелся «Аватар-3» Кэмерона – и какие «звезды» должны сойтись, чтобы фильм не провалился в прокате
Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667