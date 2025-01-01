Меню
Сирша Ронан
Награды
Награды и номинации Сирши Ронан
Saoirse Ronan
Награды и номинации Сирши Ронан
Оскар 2020
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2018
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2016
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2008
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2020
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучший британский фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2020
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2018
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2016
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2010
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
