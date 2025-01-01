Меню
Гильермо дель Торо
Награды
Награды и номинации Гильермо дель Торо
Guillermo del Toro
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Гильермо дель Торо
Оскар 2023
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Оскар 2018
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2022
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2007
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1993
Премия Мерседес-Бенц
Победитель
Золотая камера
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучшая песня
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
BAFTA 2018
David Lean Award for Direction
Победитель
David Lean Award for Direction
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2017
Лучший фильм
Победитель
Future Film Festival Digital Award
Победитель
CICT-UNESCO C. Smithers Foundation Award
Победитель
ММКФ 1993
Золотой Святой Георгий
Номинант
