Персоны
Джейми Фокс
Награды
Награды и номинации Джейми Фокса
Jamie Foxx
Награды и номинации Джейми Фокса
Оскар 2005
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2025
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2019
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Лучший WTF момент
Победитель
Лучший WTF момент
Победитель
MTV Generation Award
Победитель
MTV Generation Award
Победитель
Best Male Performance
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000
Breakthrough Male Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
