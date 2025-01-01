Тайный знак эпохи холодной войны: зачем в советский мультик «В синем море, в белой пене…» вставили цифры 007 и 747

В 1990-е этот фильм заработал 32 млн долларов: Кинг был в ярости и потребовал убрать свое имя из титров

В этих хоррорах женщины не жертвы, они — само зло: 5 фильмов, где главные героини страшнее монстров

Атмосфера 2000-х без фильтров — лучше места и не найти: рассказываем, где снимали сериал «Камбэк» с Петровым

Этот новый вестерн-ужастик шокировал даже Стивена Кинга — у фильма приличные оценки и впечатляющие результаты спустя неделю после релиза

«Миротворец» не один: вот 5 сериалов, где все так же безумно и весело — а у последнего рейтинг выше 8

Хюррем или Махидевран? Тест покажет, как хорошо вы помните первый сезон «Великолепного века»

«Хоррор и эротика»: Disney побоялись выпускать первый фильм Marvel строго для взрослых, и «Дэдпул» на его фоне – детские шалости

Ромео и Джульетта убили Сон Джин-ву: «Поднятие уровня» больше не лучшее аниме 2025 года — держали титул почти 7 месяцев

Сериал «Дыши» оборвался на полуслове — но будет ли 2-ой сезон? Даже самый оптимистичный прогноз не радует