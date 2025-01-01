Меню
Гектор Элизондо
Награды
Награды и номинации Гектора Элизондо
Hector Elizondo
О персоне
Фильмография
Золотой глобус 1991
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1998
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
