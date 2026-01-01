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Награды и номинации Сэма Рокуэлла

Sam Rockwell
Награды и номинации Сэма Рокуэлла
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 2019 Оскар 2019
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Limited Series
Номинант
 Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Limited Series
Номинант
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Сандэнс 2008 Сандэнс 2008
Драматичный
Победитель
Драматичный
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2020 Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Берлинале 2003 Берлинале 2003
Лучший актер
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2026 Премия Гильдии киноактеров США 2026
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009 Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000 Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
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