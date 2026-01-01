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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Сэм Рокуэлл
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Награды и номинации Сэма Рокуэлла
Sam Rockwell
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Награды и номинации Сэма Рокуэлла
Оскар 2018
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 2019
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2018
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 2020
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2020
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
BAFTA 2018
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Сандэнс 2008
Драматичный
Победитель
Драматичный
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Берлинале 2003
Лучший актер
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2026
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
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