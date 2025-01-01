Спектакль о жизни и творчестве Федерико Феллини

В основе постановки лежит практически автобиографичная история знаменитого итальянского режиссёра Федерико Феллини. Пьеса, пронизанная иронией и тонким юмором, создана на основе киносценария «8 1/2» и биографии самого Феллини.

Сюжетная линия

Успешный кинорежиссёр Гвидо (в исполнении заслуженного артиста России Владимира Вдовиченкова) снимает дорогостоящий фильм, но сталкивается с глубоким творческим и личным кризисом. Чтобы преодолеть этот сложный жизненный этап, он обращается к своему подсознанию, вспоминает детские моменты, анализирует сны и фантазии. Эти поиски приводят героя к неожиданным открытиям и ставят его перед непростым выбором.

Режиссёрская интерпретация

Киноязык Феллини, творчество которого всегда привлекало режиссёра постановки, необыкновенно театрален и обладает особой выразительностью. Спектакль «Феллини. 8 1/2» не является простым переносом киносценария на сцену. Это объемная сложносочинённая история показывает образ творческого человека, который балансирует на грани реальности, фантазий, снов и воспоминаний. Именно эта многослойность делает творчество Феллини особенно привлекательным для театрального воплощения.