Феллини. 8 1/2
Киноафиша Феллини. 8 1/2

Спектакль Феллини. 8 1/2

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, с одним антрактом
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Спектакль о жизни и творчестве Федерико Феллини

В основе постановки лежит практически автобиографичная история знаменитого итальянского режиссёра Федерико Феллини. Пьеса, пронизанная иронией и тонким юмором, создана на основе киносценария «8 1/2» и биографии самого Феллини.

Сюжетная линия

Успешный кинорежиссёр Гвидо (в исполнении заслуженного артиста России Владимира Вдовиченкова) снимает дорогостоящий фильм, но сталкивается с глубоким творческим и личным кризисом. Чтобы преодолеть этот сложный жизненный этап, он обращается к своему подсознанию, вспоминает детские моменты, анализирует сны и фантазии. Эти поиски приводят героя к неожиданным открытиям и ставят его перед непростым выбором.

Режиссёрская интерпретация

Киноязык Феллини, творчество которого всегда привлекало режиссёра постановки, необыкновенно театрален и обладает особой выразительностью. Спектакль «Феллини. 8 1/2» не является простым переносом киносценария на сцену. Это объемная сложносочинённая история показывает образ творческого человека, который балансирует на грани реальности, фантазий, снов и воспоминаний. Именно эта многослойность делает творчество Феллини особенно привлекательным для театрального воплощения.

 

Режиссер
Лейла Абу-аль-Кишек
В ролях
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Яна Соболевская
Анна Дубровская
Ася Домская
Олег Лопухов

Расписание

1 октября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
19:30 от 1500 ₽

Фотографии

Феллини. 8 1/2 Феллини. 8 1/2 Феллини. 8 1/2 Феллини. 8 1/2 Феллини. 8 1/2 Феллини. 8 1/2

