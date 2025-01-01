Меню
Новости
Такеши Китано
Награды
Награды и номинации Такеши Китано
Takeshi Kitano
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Такеши Китано
Каннский кинофестиваль 2023
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2010
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1999
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2006
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2003
Лучший режиссер
Победитель
Best Film
Победитель
Open Prize
Победитель
Future Film Festival Digital Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1997
Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2012
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2008
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2005
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2002
Golden Lion
Номинант
ММКФ 2008
Специальный приз
Победитель
Специальный приз
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2003
Приз зрительских симпатий
Победитель
