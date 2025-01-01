Меню
Хилари Суонк
Награды
Награды и номинации Хилари Суонк
Hilary Swank
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Хилари Суонк
Оскар 2005
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 2000
Лучшая женская роль
Победитель
Золотой глобус 2005
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2023
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000
Лучший поцелуй
Номинант
Breakthrough Female Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
