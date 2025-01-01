Меню
Награды

Награды и номинации Хилари Суонк

Hilary Swank
Награды и номинации Хилари Суонк
Оскар 2005 Оскар 2005
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 2000 Оскар 2000
Лучшая женская роль
Победитель
Золотой глобус 2005 Золотой глобус 2005
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2000 Золотой глобус 2000
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005 MTV Movie & TV Awards 2005
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000 MTV Movie & TV Awards 2000
Лучший поцелуй
Номинант
 Breakthrough Female Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005 Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000 Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
