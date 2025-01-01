Меню
Хайден Кристенсен
Награды
Награды и номинации Хайдена Кристенсена
Hayden Christensen
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Хайдена Кристенсена
Каннский кинофестиваль 2002
Мужское откровение
Победитель
Золотой глобус 2002
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотая малина 2006
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Золотая малина 2003
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2008
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006
Лучший злодей
Победитель
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008
Лучший бой
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
