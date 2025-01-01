Меню
Эллиот Пейдж
Награды
Награды и номинации Эллиота Пейджа
Elliot Page
Оскар 2008
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Unstructured Reality Program
Номинант
Outstanding Unstructured Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Unstructured Reality Program
Номинант
Outstanding Unstructured Reality Program
Номинант
BAFTA 2014
Best Performer
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая женская роль
Номинант
Восходящая звезда
Номинант
MTV Movie Awards 2011
Best Scared-As-Shit Performance
Победитель
Best Jaw Dropping Moment
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best Jaw Dropping Moment
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008
Best Female Performance
Победитель
Best Female Performance
Победитель
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2019
Лучший канадский художественный фильм
Номинант
Лучший канадский художественный фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
