Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Линдси Лохан
Награды
Награды и номинации Линдси Лохан
Lindsay Lohan
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Линдси Лохан
Золотая малина 2008
Худшая женская роль
Победитель
Худшая женская роль
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Золотая малина 2014
Худшая женская роль
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2010
Худшая актриса десятилетия
Номинант
Золотая малина 2007
Худшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Best On-Screen Team
Победитель
Best On-Screen Team
Победитель
Best Female Performance
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2004
Breakthrough Female Performance
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Да, во Второй квартальной бойне Хеймитч одержал победу и бросил вызов Капитолию: но вот как дорого ему это обошлось
У семьи Ибрагима-паши после его казни был один исход: род великого визиря был прерван и вовсе не Сулейманом
«Не мог дождаться, когда все это кончится»: Олег Янковский называл любимым только один фильм, но его съемки ненавидел
Кузякин - подлец, Шурик - больно правильный: и только этот герой оказался самым унылым в советском кино (по мнению ИИ)
От унижения от Векны до сумасшедшего финала: зрители выбрали лучшую серию «ОСД» - еще немного и бросит вызов самой «Озимандии»
«Неугодная» Одесса: военный фильм с Высоцким цензура СССР забраковала на 20 лет – великий артист так и не дожил до премьеры
Доктор Дум всего лишь прикрытие: главным злодеем фильма «Мстители: Судный день» станет известный всем персонаж
Чем закончились «Покемоны»: спустя 25 лет Эш пришел к чемпионству, «Ван-Пису» такой трогательный финал только снился
230 млн просмотров, Рейнольдс, Скала и Гадот: этот шпионский боевик входит в топ-3 Netflix, хотя его критикуют во всем мире
«Я просто в шоке»: Хью Джекман назвал 4 своих любимых фильма – ни одной новинки, но у каждого рейтинг 8,1+
3-й сезон «Магички» зайдет фанатам «Поднятия уровня» и «Кейпоп-охотниц»: «это будет отвал!», – говорят зрители, узнав причину
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667