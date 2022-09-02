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Киноафиша Сериалы Новая жизнь Эллы

Новая жизнь Эллы (2022 - …)

Life By Ella 6+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 25 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается девочка-подросток по имени Элла, которая возвращается к занятиям в школе с совершенно новым восприятием жизни. Она больше не хочет беспокоиться по поводу того, что ждет ее в будущем, зато намерена жадно ловить каждый новый день. Вместе со своей лучшей подругой Элла собирается справиться со всем, чего опасалась раньше. Главная героиня полна решимости начать новую жизнь, в которой не будет места тревоге по поводу статуса в социальных сетях и волнению из-за поступков фальшивых друзей.

Новая жизнь Эллы - трейлер
Новая жизнь Эллы
трейлер
В ролях
В ролях
Хлоя Коулмэн
Хлоя Коулмэн
Мэри Фабер
Мэри Фабер
Лили Брукс О'Брайант
Артион Селестин
Кевин Рам
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Новая жизнь Эллы»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Новая жизнь Эллы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 1 эпизод
 
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