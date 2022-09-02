В центре событий оказывается девочка-подросток по имени Элла, которая возвращается к занятиям в школе с совершенно новым восприятием жизни. Она больше не хочет беспокоиться по поводу того, что ждет ее в будущем, зато намерена жадно ловить каждый новый день. Вместе со своей лучшей подругой Элла собирается справиться со всем, чего опасалась раньше. Главная героиня полна решимости начать новую жизнь, в которой не будет места тревоге по поводу статуса в социальных сетях и волнению из-за поступков фальшивых друзей.