Сериал «Монтекристо» – это испанский драматический триллер по мотивам знаменитого романа Александра Дюма. События разворачиваются в современном мегаполисе, где на фоне прочих компаний неожиданно и резко возвышается технологическая корпорация таинственного Алехандро Монтекристо, чье прошлое никому не известно. Его предприятие пытаются выкупить коренные испанские аристократы, не терпящие такой конкуренции. Но они не узнают под личиной блистательного Алехандро давно пропавшего друга, вернувшегося отомстить.