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Киноафиша Сериалы Монтекристо

Монтекристо (2023 - …)

Montecristo
Год выпуска 2023
Страна Испания/США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис ViX+
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Монтекристо» – это испанский драматический триллер по мотивам знаменитого романа Александра Дюма. События разворачиваются в современном мегаполисе, где на фоне прочих компаний неожиданно и резко возвышается технологическая корпорация таинственного Алехандро Монтекристо, чье прошлое никому не известно. Его предприятие пытаются выкупить коренные испанские аристократы, не терпящие такой конкуренции. Но они не узнают под личиной блистательного Алехандро давно пропавшего друга, вернувшегося отомстить.

В ролях
В ролях
Роберто Энрикес
Роберто Энрикес
Хавьер Годино
Хавьер Годино
Сильвия Абаскаль
Эктор Ноа
Эсмеральда Пиментел
Уильям Леви
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Монтекристо - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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