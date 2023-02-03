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В сети появилась расширенная сцена паркура из «Офиса»

3 февраля 2023 10:45
В сети появилась расширенная сцена паркура из «Офиса»

Новая версия эпизода длится почти на минуту больше оригинальной.

Официальный YouTube-канал комедийного сериала «Офис» опубликовал расширенную версию знаменитой сцены паркура из шоу. Ролик был выпущен в честь выхода дополнительных и вырезанных материалов из шестого сезона на стриминговом сервисе Peacock.

Сцена паркура имеет место в начале первой серии шестого сезона «Офиса». По сюжету, Майкл Скотт (Стив Карелл), Дуайт Шрут (Рэйн Уилсон) и Энди Бернард (Эд Хелмс) вдохновляются видео с экстремальными трюками из интернета и решают повторить их прямо на своем рабочем месте. Они врываются в офисное помещение Dunder Mifflin и начинают прыгать по диванам, столам и шкафчикам. В конце сцены они пытаются совершить серию прыжков с грузовика, но затея ожидаемо терпит неудачу.

Расширенная версия сцены длится 2:35 минут, то есть почти на минуту больше оригинальной сцены, которая длится 1:36. В добавленных кадрах можно увидеть, как герои пытаются красочно забежать в закрывающийся лифт и запрыгнуть на катящееся колесо. Кроме того, новая версия также содержит отрывок, в котором троица пытается перевести дыхание в корпоративном буфете после выполнения экстремальных трюков, но всего несколько мгновений спустя вновь отправляются испытывать себя на прочность.

Фото: NBC
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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