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Киноафиша Новости В Москве стартовали съемки третьего сезона «Контейнера»

В Москве стартовали съемки третьего сезона «Контейнера»

17 мая 2023 13:42
В Москве стартовали съемки третьего сезона «Контейнера»

Новые эпизоды могут стать заключительными.

В Москве официально начались съемки продолжения многосерийной драмы «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной и Филиппом Янковским в главных ролях. По словам шоураннера Алексея Ляпичева, сказанным в свежем выпуске подкаста Start Team, изначально третий сезон задумывался заключительным, но окончательный вердикт о судьбе сериала должны будут вынести зрители.

«Третий сезон «Контейнера» задумывался как финальный, он ставит некую точку в судьбе всех героев, но продолжение проекта будет зависеть от интереса зрителей. Мы подключимся к любимым персонажам по прошествии некоторого времени с момента событий первого и второго сезонов. В жизни каждого из героев произошли значительные изменения, многие предстанут в новом статусе и образе, а впереди их будут ждать терзания и моральный выбор», — сказал Ляпичев.

В новых эпизодах из-за вернувшего себе статус и власть Вадима (Янковский) суррогатная мать Саша (Акиньшина) теряет возможность видеться с ребенком. Девушка полноправно считает малыша своим, поэтому идет на унизительный шаг — вновь переезжает в дом к заказчику. Только так она может быть рядом с ребенком, однако на этот раз у нее есть некий план.

В основной актерский состав третьего сезона вошли Любовь Толкалина, Дмитрий Чеботарев, Роман Васильев, Елизавета Шакира, Маруся Фомина, Маша Лобанова, Игорь Бочкин, Анна Легчилова, Ангелина Пахомова и Анастасия Имамова. Режиссером снова выступает сам Ляпичев.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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