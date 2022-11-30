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Киноафиша Сериалы Irreverent
Irreverent (2022 - …) Irreverent
Год выпуска 2022
Страна Австралия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Peacock
О чем сериал

Сериал «Irreverent» – это австралийская криминальная драма о беглом преступнике. После неудачного ограбления чикагского банка мужчине приходится уехать из Америки и поселиться в маленьком городке на рифах Австралии. Он прибывает на север штата Квинсленд и берет чужое имя. Бывший грабитель вынужден притворяться преподобным, присланным работать в новую местную церковь. Но обмануть местных жителей, а в особенности, самого себя оказывается сложнее, чем он надеялся. За мужчиной даже через полмира тянется кровавый след.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
П. Дж. Бирн
П. Дж. Бирн
Эд Оксенбульд
Эд Оксенбульд
Уэйн Блэр
Колин Доннелл
Колин Доннелл
Расселл Дикстра
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Irreverent»
TBA
Сезон 1 Серия 1
30 ноября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1
2022, 1 эпизод
 
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