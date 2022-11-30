Сериал «Irreverent» – это австралийская криминальная драма о беглом преступнике. После неудачного ограбления чикагского банка мужчине приходится уехать из Америки и поселиться в маленьком городке на рифах Австралии. Он прибывает на север штата Квинсленд и берет чужое имя. Бывший грабитель вынужден притворяться преподобным, присланным работать в новую местную церковь. Но обмануть местных жителей, а в особенности, самого себя оказывается сложнее, чем он надеялся. За мужчиной даже через полмира тянется кровавый след.