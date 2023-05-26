Раскрыт хронометраж «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1»

«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» окажется самым продолжительным фильмом знаменитой шпионской франшизы с Томом Крузом. По информации IGN, хронометраж следующего боевика про Итана Ханата составляет без учета титров 2 часа 36 минут или 156 мин.

До этого самой длинной картиной цикла являлась шестая честь, а наиболее короткой остается первая лента Брайана Де Пальмы. Ниже все блокбастеры киносериала распределены по времени (без учета нового фильма):

«Миссия невыполнима: Последствия» (2018) — 147 мин;

«Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011) — 132 мин;

«Миссия невыполнима: Племя изгоев» (2015) — 131 мин;

«Миссия: невыполнима 3» (2006) — 126 мин;

«Миссия: невыполнима 2» (2000) — 123 мин;

«Миссия: невыполнима» (1996) — 110 мин.

Седьмая часть является первой главой большой истории, продолжение которой будут показаны в восьмой картине. Ее съемки по-прежнему продолжаются. За оба проекта отвечает режиссер Кристофер Маккуорри, уже много лет сотрудничающий с Крузом.

По сюжету, Итан Хант и его верная команда берутся за самое опасное задание из всех возможных — отважным шпионам необходимо отследить новое сверхмощное оружие, иначе под угрозой окажется весь мир. Ситуация осложняется тем, что за целью охотятся также могущественные силы, каким-то образом связанные с прошлым протагониста.

Премьера «Миссии: невыполнима 7» намечена на 12 июля.